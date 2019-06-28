Выпущенные косатки преодолели около 100 км и направляются к Шантарским островам

28.06.19 06:10

© РИА Новости. Вера Костамо

28 июня. Interfax-Russia.ru - Две косатки из "китовой тюрьмы", выпущенные в океан в Хабаровском крае, движутся вместе по направлению к Шантарским островам, где они были выловлены, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Сигналы со спутниковых меток, установленных на плавниках косаток, сообщают, что животные с момента выпуска уже проплыли около 100 км. Косатки движутся в сторону Шантарских островов. Этот именно тот район, где их поймали и где возможно находится их семья", - сообщили во ВНИРО.

Собеседник агентства отметил, что животные за время нахождения в центре адаптации не утратили природных навыков. Самец и самка движутся вместе.