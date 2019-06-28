Китайский лоукостер начал выполнять регулярные полеты из Владивостока в Шанхай

28.06.19 06:12

© РИА Новости. Максим Блинов

28 июня. Interfax-Russia.ru - Китайский лоукостер Juneyao Airlines начал выполнять прямые рейсы из Владивостока в Шанхай (КНР), говорится в сообщении АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ).

Первый рейс во Владивосток был выполнен в ночь с 27-е на 28-е июня.

"На сегодняшний день прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняет российская авиакомпания S7 Airlines. Приход нового перевозчика даст возможность увеличить спрос на поездки в наш край со стороны туристов из Поднебесной", - приводятся в сообщении слова директора по авиационной коммерции МАВ Александра Боброва.

Полеты выполняются два раза в неделю по вторникам и пятницам, ориентировочное время полета - 3 часа 30 минут.

Китайское направление является одним из самых популярных в расписании аэропорта Владивосток. На сегодняшний день административный центр Приморского края связан авиасообщением с восемью городами КНР.