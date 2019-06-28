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Региональный оператор по обращению с ТКО в Якутске оштрафован на полмиллиона рублей

© РИА Новости. Андрей Старостин
28 июня. Interfax-Russia.ru - На регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО "Якутскэкосети" наложен административный штраф в размере 500 тыс. рублей за неисполнение обязательств, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

По словам председателя административной комиссии Якутска Феликса Антонова, с февраля этого года на протяжении трех месяцев во время рейдовых мероприятий было зафиксировано неисполнения своих обязательств регоператором. Составленные акты направлялись в Управление Роспотребнадзора для составления протокола.

"Санкций не последовало. В связи с этим, я решил лично зафиксировать факт невывоза мусора с санитарной точки в одном из дворов. По правилам благоустройства города Якутска и СанПиН, зимой мусор может находиться в баке три дня. Летом мусор должен вывозиться ежедневно. Мусор в баках по адресу Горького 92 не вывозили три дня, по этому факту были составлены акты", - приводятся в сообщении слова Антонова.

На еженедельном заседании административной комиссии был рассмотрен протокол и наложен штраф на "Якутскоэкосети" в размере 500 тыс. рублей согласно статье 6.25 КоАП Якутии (нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории муниципального образования).

Постановление направлено "Якутскэкосети" и может быть обжаловано в суде.

ООО "Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО Центральной зоны Якутии, в которую входят Якутск, городской округ Жатай, Горный, Намский и Хангаласский районы.

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