Новый пост: экс-глава Ингушетии станет замминистра обороны
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
28.06.19 06:19

Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Бурятии остаются в состоянии средней тяжести

© РИА Новости. Игорь Руссак
28 июня. Interfax-Russia.ru - Состояние пострадавших в результате жесткой посадки, госпитализированных в больницы региона, остается средней тяжести, в Улан-Удэ переведено двое взрослых и двое детей, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в республиканском Минздраве.

"Ночью в Улан-Удэ были перевезены двое взрослых и двое детей 13 и 17 лет, состояние всех госпитализировавнных - средней тяжести".

По словам собеседника агентства, один человек накануне отказался от госпитализации и был переведен на амбулаторное лечение, ночью был проведен сеанс телемедицины с Москвой, уточнена тактика лечения.

Таким образом, в больницах на утро пятницы осталось восемь человек

Как сообщалось, всего после жесткой посадки Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии на лечение в стационары было отправлено девять человек. Диагнозы: отравление продуктами горения, многочисленные ушибы, сильный стресс.

Среди пассажиров было четверо детей. Несовершеннолетних, получивших травмы, госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. На лечении в Нижнеангарской центральной районной больнице сейчас находятся 13-летняя девочка и 17 летний юноша.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
.
  27.06.19 12:49
Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова
.
  27.06.19 11:50
В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами
.
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket