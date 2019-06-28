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28.06.19 06:19
Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Бурятии остаются в состоянии средней тяжести
"Ночью в Улан-Удэ были перевезены двое взрослых и двое детей 13 и 17 лет, состояние всех госпитализировавнных - средней тяжести".
По словам собеседника агентства, один человек накануне отказался от госпитализации и был переведен на амбулаторное лечение, ночью был проведен сеанс телемедицины с Москвой, уточнена тактика лечения.
Таким образом, в больницах на утро пятницы осталось восемь человек
Как сообщалось, всего после жесткой посадки Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии на лечение в стационары было отправлено девять человек. Диагнозы: отравление продуктами горения, многочисленные ушибы, сильный стресс.
Среди пассажиров было четверо детей. Несовершеннолетних, получивших травмы, госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. На лечении в Нижнеангарской центральной районной больнице сейчас находятся 13-летняя девочка и 17 летний юноша.
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