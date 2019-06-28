Для путешественников на Шантарские острова создадут мобильное приложение

28.06.19 06:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральное госучреждение "Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края" - "Заповедное Приамурье" получило грант на создание мобильного приложения для путешествий на Шантарские острова, сообщается на сайте организации.

"Интерес к национальному парку "Шантарские острова" со стороны населения нашей страны, а также иностранных граждан растет с каждым годом. Мы надеемся, что персональный путеводитель станет образовательным помощником туроператорам, турагентам, а главное - всем туристам", - приводятся в сообщении слова сотрудника заповедника "Комсомольский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" Екатерины Кондратьевой.

По словам Кондратьевой, мобильное приложение уже на следующий год должно быть доступно.

Архипелаг Шантарские острова входит в состав Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края. Включает в себя 15 островов - Большой Шантар, Феклистова, Малый Шантар, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Сахарная Голова, Кусова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный, Камни Диомида и большое количество скал. Общая площадь архипелага составляет 2,5 тыс. километров. С целью сохранения уникальных природных комплексов 30 декабря 2013 года учрежден Национальный парк "Шантарские острова".