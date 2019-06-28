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Суд оставил под стражей вице-мэра Якутска, обвиняемого в получении взятки

© РИА Новости. Андрей Старостин
28 июня. Interfax-Russia.ru - Без изменения оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу заместителю главы Якутска Василию Гоголеву, обвиняемому в получении взятки в размере 114 млн рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого, которому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца. На судебном заседании адвокаты и Гоголев просили отменить постановление суда и назначить домашний арест.

"Суд посчитал, что мера пресечения в виде заключения под стражу является обоснованной. Жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, а постановление суда 1 инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на данные следствия, замглавы обвиняется в получении от коммерческого предприятия, занимающегося строительством многоквартирного жилого дома, взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1,491 тыс. квадратных метров на сумму 114 млн рублей.

Взятка была получена за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве этого дома с 13 до 16 этажей.

Гоголев обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Еще двое фигурантов дела - генеральный директор "Утум-инвест" Георгий Карамзин и его подчиненная Татьяна Самсонова - обвиняются по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

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