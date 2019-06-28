Спасатели эвакуировали более 800 человек из зоны паводка в Иркутской области

28.06.19 07:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 июня. Interfax-Russia.ru - Спасатели оказывают помощь жителям трех районов Иркутской области, в которых подтоплены 2 тыс. 392 жилых дома и 2 тыс. 521 приусадебных участков, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Проведена эвакуация 842 человек, в их числе 181 ребенок. Задействовано 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тыс. человек (...). Убедительная просьба к жителям не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в зоне паводка повреждено также 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Нижнеудинске, подтоплено 16 участков автодорог местного значения.

Спасатели доставляют жителям пострадавших от паводка поселений питьевую воду, продукты питания, предметы первой необходимости. Обследуют подтопленные дома на предмет нахождения в них пожилых людей или инвалидов, которые не могут самостоятельно покинуть опасную зону.

"Для оказания адресной помощи на месте задействованы аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки", - отмечается в сообщении

В настоящее время в зоне паводка работает 485 человек - сотрудники Главных управлений МЧС по Иркутской области и Красноярскому краю, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, муниципальные спасатели, силы пожарно-спасательных гарнизонов.