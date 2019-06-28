Паводок в Иркутской области подтопил почти 2,5 тыс. домов, два моста и аэропорт

28.06.19 07:15

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

28 июня. Interfax-Russia.ru - Вышедшие из берегов из-за дождей реки подтопили 20 населенных пунктов в трех районах Иркутской области, а также два моста на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в городе Нижнеудинске, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"По состоянию на 7:00 (2:00 мск) в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов подтоплены 2 тыс. 392 жилых дома с населением 5 тыс. 955 человек, в том числе 1 тыс. 466 детей", - говорится в сообщении.

В Нижнеудинске подтоплено более 1 тыс. домов, одну частную усадьбу унесло течением реки Уды.

"В зону подтопления попали задания трех детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта", - отмечается в сообщении.

В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи - 2,5 литра на человека, добавили в пресс-службе.

Сообщается также, что на двух вертолетах из отдаленной горной местности Тофалария в Нижнеудинск эвакуировано 56 жителей поселка Алыгджер, среди которых 36 детей. Еще один вертолет эвакуировал 21 человека из деревни Привольное.

По прогнозам синоптиков, повышение воды в реке Уда продолжится в пятницу и достигнет 480-500 см, что более чем на 1,5 метра выше критического уровня