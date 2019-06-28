Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
  
Новый пост: экс-глава Ингушетии станет замминистра обороны
   
В шаге от дома: первую партию животных из "китовой тюрьмы" привезли к месту выпуска
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
28.06.19 07:17

Новосибирский облсуд оставил в СИЗО экс-директора новосибирской клиники Мешалкина

© РИА Новости. Андрей Старостин
28 июня. Interfax-Russia.ru - Новосибирский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова.

"Решение (первой инстанции - ИФ) оставлено без изменения", - сообщила журналистам судья Марина Ганина после заседания.

На рассмотрение ходтайства представителей СМИ не пустили без объяснения причин.

Как сообщалось, 11 июня Центральный районный суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца и Караськова, который обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Также сообщалось, что в среду облсуд оставил под стражей и его супругу Ирину Бойцову, занимающую пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина, которая была задержана 3 июня, ей предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Суд ранее избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа.

Уголовные дела в отношении Караськова и Бойцовой и объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.

Покушалову предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям, он находится под домашним арестом.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи
.
  27.06.19 12:49
Москвичи простились с Аллой Покровской в МХТ им Чехова
.
  27.06.19 11:50
В Москве арестован еще один грабитель, травивший своих жертв психотропами
.
  27.06.19 10:47
Новые дома по программе реновации построят еще на пяти площадках на северо-востоке Москвы - власти
.
  27.06.19 09:02
Умер основатель рок-группы "Високосный год" Илья Калинников
.
  26.06.19 13:42
Парк "Зарядье" с момента открытия посетили 19 млн человек
.
  26.06.19 13:41
Обливший себя бензином пикетчик задержан в Москве в здании Минстроя
.
  26.06.19 13:11
Около трети москвичей рассматривают возможность переезда в "новую" Москву


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket