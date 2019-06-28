Новосибирский облсуд оставил в СИЗО экс-директора новосибирской клиники Мешалкина

28.06.19 07:17

© РИА Новости. Андрей Старостин

28 июня. Interfax-Russia.ru - Новосибирский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова.

"Решение (первой инстанции - ИФ) оставлено без изменения", - сообщила журналистам судья Марина Ганина после заседания.

На рассмотрение ходтайства представителей СМИ не пустили без объяснения причин.

Как сообщалось, 11 июня Центральный районный суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца и Караськова, который обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Также сообщалось, что в среду облсуд оставил под стражей и его супругу Ирину Бойцову, занимающую пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина, которая была задержана 3 июня, ей предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Суд ранее избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа.

Уголовные дела в отношении Караськова и Бойцовой и объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.

Покушалову предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям, он находится под домашним арестом.