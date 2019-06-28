Налоговая служба в Новосибирске разблокировала банковские счета Депардье

28.06.19 07:26

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

28 июня. Interfax-Russia.ru - Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в УФНС России по региону.

"Инспекцией по Ленинскому району Новосибирска в связи с наличием задолженности в адрес налогоплательщика было направлено требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. После истечения срока уплаты по требованию принято решение о взыскании налога за счет денежных средств от 20 июня 2019 года и решения о приостановлении операций по счетам. После поступления денежных средств 27 июня 2019 года приняты решения о возобновлении операций по счетам", - сообщили в управлении.

В управлении также подчеркнули, что ситуация с приостановкой операций по счетам Депардье "является штатной".

Сумму задолженности в УФНС России по региону не сообщили.