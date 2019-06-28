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28.06.19 08:27
"Ангара" пообещала выплатить 1 млн руб семьям погибших пилотов Ан-24 и предложила наградить выживших членов экипажа
"Тела погибших членов экипажа самолета RA-47366, командира воздушного судна Владимира Коломина и бортмеханика Олег Барданова доставлены в Иркутск", - говорится в сообщении.
"Руководство авиакомпании планирует подать ходатайство в Министерство транспорта РФ о награждении бортпроводника Елены Лапуцкой и второго пилота Сергея Сазонова (оба выжили при посадке, но получили травмы - ИФ) за профессионализм, мужество и героизм, проявленные во время спасения пассажиров", - отмечает перевозчик.
Как отмечается, все члены экипажа, пассажиры и их багаж застрахованы в компании АО "Согаз". Страховая выплата семьям погибших членов экипажа составит 2,025 млн рублей.
"Страховая выплата пассажирам за утерянный в результате происшествия багаж составит 23 тыс. рублей. Пассажиры, здоровью которых нанесён вред, получат выплаты в зависимости от степени тяжести вреда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования также выплатит семьям двух погибших пилотов по 1 млн рублей.
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