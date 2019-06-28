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28.06.19 08:39
Встреча Путина и Трампа началась в рамках G20 в Осаке
Переговоры, как и было запланировано, проходят в перерыве между заседаниями. Российская сторона отводит на встречу по программе час, согласно программе американской стороны, на встречу отведено полтора часа.
Вместе с Путиным в переговорах с американцами участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь главой государства Дмитрий Песков.
Еще перед встречей президенты России и США перекинулись парой фраз, приветствуя друг друга, перед традиционной церемонией фотографирования на саммите. На эту церемонию Путин и Трамп пришли вместе.
Перед началом встречи американский лидер выразил надежду на "отличный результат" переговоров с президентом России.
"Я приветствую всех - как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп в пятницу перед началом переговоров с Путиным.
По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".
"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.
Путин в свою очередь добавил, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".
"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - заявил Путин.
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся полноформатный саммит РФ-США.
Накануне в интервью британскому изданию Financial Times Путин заявил, что считает американского коллегу Дональда Трампа талантливым человеком, однако не согласен со многими его методами.
"Трамп не является карьерным политиком. У него особое мировоззрение и видение интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек", - сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times.
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