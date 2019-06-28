Специалисты в ЯНАО застрелили двух медведей, бродивших около Ноябрьска

28.06.19 08:45

© РИА Новости. Владимир Астапкович

28 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты департамента природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение отстрелить бродивших в окрестностях Ноябрьска медведей.

"Отстрелили двоих медведей, их возраст около года. Такое решение было принято в связи с угрозой жизни и здоровью людей", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель департамента.

По его словам, отстреливать медведей около населенных пунктов на Ямале приходится ежегодно. "Чаще всего, это происходит около нефтегазовых месторождений, иногда поступают сообщения от оленеводов", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, в середине июня жители Ноябрьска заметили медведей в окрестностях города. Специалисты попытались отпугнуть их. Местные власти также поручили пересмотреть график уборки придорожных мусорных контейнеров, а жителей попросили не оставлять у дороги еду, которая может привлекать животных.