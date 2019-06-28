Жителям подтопленных поселков Иркутской области доставили более 3 тонн гумпомощи

28.06.19 09:10

© РИА Новости. Илья Московец

28 июня. Interfax-Russia.ru - Более 3 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от дождевого паводка в Иркутской области собрали за один день в центре комплексного социального обслуживания населения в Тайшете, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Гуманитарная помощь направлена жителям подтопленных населенных пунктов, ее доставляют сотрудники органов социальной защиты населения совместно со спасателями МЧС", - говорится в сообщении со ссылкой на министра социального развития региона Владимира Родионова.

Продукты питания и предметы первой необходимости пожертвовали предприниматели Тайшета и неравнодушные местные жители.

"Первую партию гуманитарной помощи отправили в затопленные пункты Рождественка, Соляная, Сереброво, Талое в четверг. Люди получили мясную тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, сахар. Сегодня утром вторая партия направлена в Заречное, Троицк и Енисейку. Идет подготовка выезда к деревне Бирюса", - уточняется в сообщении.

Грузы сначала доставляют на автомобилях до границы подтопления, а затем на моторных лодках перевозят к затопленным домам.

В сообщении также отмечается, что в пятницу начал работать второй пункт сбора помощи для пострадавших от паводка - он расположен в комплексном центре социального обслуживания населения в городе Тулун.

Ранее сообщалось, что, по данным на 7:00 пятницы, в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов подтоплены 2 тыс. 392 жилых дома с населением 5 тыс. 955 человек, в том числе 1 тыс. 466 детей. Из-за сильных дождей вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия и Кирей.

В Иркутской области из-за ухудшения паводковой обстановки в четверг был введен режим ЧС.