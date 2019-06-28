Почти 5 тыс. детей в Приморье бесплатно летом отдохнут в лагерях

28.06.19 09:27

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 июня. Interfax-Russia.ru - Около двух тысяч детей и подростков в Приморье в июне бесплатно отдохнули в загородных и профильных лагерях, всего этим летом бесплатные путевки в лагеря отдыха получат 5 тыс. юных жителей края.

"В крае реализуется национальный проект "Демография", важным направлением которого является финансовая поддержка семей с детьми. На путевки для детей, нуждающихся в поддержке государства, в бюджете Приморья предусмотрели 76 миллионов рублей. Планируется, что в течение лета возможность бесплатного отдыха получат около 5 тысяч школьников", - сообщила и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая.

Так, тематические смены, ориентированные на развитие детей, организованы для воспитанников социально-реабилитационных центров. Также для ребят здесь обязательно проводятся реабилитационные занятия с психологами и педагогами.

Сезон летнего детского отдыха начался в Приморье 1 июня. Более 35 тыс. ребят приняли участие в программах первой смены. Всего за время летних каникул в лагерях отдохнут 183 тыс. приморских детей. Интересный и безопасный детский отдых обеспечивают более 3,5 тыс. специалистов - педагогов, медработников, вожатых и других сотрудников смен.

Родители смогут компенсировать до 50% затрат по приобретенной путевке. По словам специалистов краевого департамента образования и науки, получить компенсацию родители могут один раз за календарный год, в котором была приобретена путевка, на ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет. Всего в 2019 году на эти цели предусмотрено 62,1 млн. рублей.

Летний отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в регионе реализуется в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края" на 2013-2021 годы.