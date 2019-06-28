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28.06.19 09:32

Суд начал рассмотрение второго дела по пожару в "Зимней вишне" в Кемерово

Фото Александра Левчука
28 июня. Interfax-Russia.ru - Рассмотрение второго из трех уголовных дел о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" началось в Кемерово, Заводской районный суд рассматривает дело по существу.

Выездное заседание проходит в помещении суда Ленинского района, так как у Заводского районного суда нет подходящего зала, способного вместить всех участников и слушателей дела.

На скамье подсудимых один человек - руководитель тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" Андрей Бурсин, которому ранее продлили срок содержания под стражей до 7 декабря.

Как сообщалось, Бурсин обвинялся по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). По данным СКР, он нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек.

В начале августа 2018 года адвокат Бурсина рассказала о его госпитализации для проведения назначенных следствием медэкспертиз после попытки суицида. Впоследствии он был направлен на психиатрическую экспертизу в медцентр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского в Москву, где его признали вменяемым.

Представители Главного управления ФСИН по Кемеровской области сообщали агентству, что ни устных, ни письменных жалоб и заявлений от Бурсина не поступало.

В марте 2019 года замдиректора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС РФ Сергей Сивенков сообщил, что министерство оценивает действия пожарных во время ликвидации возгорания в ТРЦ "Зимняя вишня" как "обоснованные и адекватные".

В петиции в поддержку Бурсина оставили подписи более 84,2 тыс. человек.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

По делу о пожаре, помимо Бурсина, проходят 15 человек.

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