В команде Кусто назвали выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" недостаточно спланированным

28.06.19 09:50

© РИА Новости. Татьяна Меель

28 июня. Interfax-Russia.ru - Команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто высказала предположение, что российские ученые при выпуске первых косаток и белух из "китовой тюрьмы" не учли наиболее важные рекомендации, что вызывает у специалистов серьезные опасения.

"Похоже, чего не хватало (операции по выпуску животных - ИФ), так это подробного планирования на случай непредвиденных обстоятельств, которое является ключом к успешному выпуску", - сообщил исполнительный директор проекта Кусто "Китовый заповедник" Чарльз Виник, слова которого приводятся в сообщении на сайте проекта.

Специалисты отмечают, что, судя по информации о выпуске первых двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы", российские ученые, которые проводили операцию, не воспользовались их рекомендациями.

"Мы, конечно, по-прежнему рады тому, что российское правительство приняло решение выпустить косаток и белух в Охотское море. Однако, похоже, что операция не включала наиболее важные рекомендации, которые команда проекта "Жан-Мишель Кусто / Китовый заповедник" передала российскому правительству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда не располагает полной видео и другой документацией для оценки состояния китов, но имеющиеся фотографии очевидцев операции "вызвало опасения специалистов по поводу аспектов выпуска".

"Отсутствие информации и данных не позволяет нашей международной команде специалистов оценить серьезность этих проблем. Проект реабилитации и выпуска такого масштаба и сложности требует опытных международных и российских специалистов, а также независимых наблюдателей, чтобы обеспечить полную прозрачность и ответить на те вопросы, которые сейчас поднимаются", - отмечает Виник, слова которого приводятся в сообщении.

Команда Кусто заявляет, что готова предоставить международную экспертизу по запросу российского правительства.

Как сообщалось, ранее Кусто выступил с просьбой к российским властям обеспечить "прозрачность" операции по выпуску косаток и белух из "китовой тюрьмы" и привлечь к ней международных специалистов и российских наблюдателей. С такой же просьбой коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" обратилась в Минпророды, Росрыболовство и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В четверг ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, которую назвали "китовой тюрьмой".

Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" выступила с резкой критикой способа транспортировки и выпуска без адаптации и потребовала отставки руководства всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который производил операцию.

В "китовой тюрьме" остается восемь косаток и 81 белуха.