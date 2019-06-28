Минкомсвязь планирует сделать обязательной предустановку российских приложений в гаджеты

28.06.19 09:56

© РИА Новости. Александр Гальперин

28 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ вернулось к идее обязательной предустановки отечественного программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и планшеты, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект соответствующих поправок в закон о связи.

"Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков - например, карты от "Яндекса", приложение социальной сети "В контакте", антивирусное ПО от "Лаборатории Касперского"", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что это радикально изменит рынок мобильных приложений, так как ряд отечественных разработчиков получат автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России.

При этом в законопроекте Минкомсвязи не указано, сколько российских приложений будут обязаны установить производители и какие это могут быть приложения, уточняется в статье.

По словам федерального чиновника, соответствующий проект поправок в закон о связи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения, пишут "Ведомости".