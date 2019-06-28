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28.06.19 10:04

Руководитель поискового отряда "Дон" в Воронеже осужден за махинации с останками жертв репрессий

© РИА Новости. Владимир Федоренко
28 июня. Interfax-Russia.ru - Ленинский райсуд Воронежа признал руководителя региональной общественной организации "Историко-патриотическое поисковое объединение "Дон" Михаила Сегодина виновным в попытке мошенничества при проведении поисковых работ, сообщает пресс-служба суда.

Поводом для обвинения Сегодина стали поисковые работы по эксгумации жертв политических репрессий, которые отряд "Дон" провел на территории Сомовского лесничества в 2016 году за собственные средства. Осенью 2016 года Воронежский краеведческий музей объявил конкурс на проведение аналогичных работ, который выиграл отряд "Дон". Сумма контракта составила 200 тыс. рублей. Но, по версии следствия, новых поисков на территории лесничества проведено не было, а в качестве отчета были предоставлены документы о ранее проведенных поисках.

Сегодин признан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Объединение "Дон" занимается поиском незахороненных останков военнослужащих и других погибших граждан, установлением их личности и захоронением. Объединение успешно провело ряд поисковых экспедиций. Среди прочего оно занималось поисками места захоронения генерала Александра Лизюкова под селом Лебяжье Рамонского района.

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