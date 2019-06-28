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28.06.19 10:13
В России запретили держать дома медведей, львов, волков, обезьян, крокодилов и кобр
"Постановлением №795 устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели", сообщается на официальном сайте правительства РФ в пятницу.
В перечень запрещенных животных вошли крупные хищные и ядовитые животные, представляющие опасность для человека. В частности, пресмыкающиеся - некоторые виды змей (в том числе кобры и мамбы), ящерицы (такие как комодский варан или ядозуб), крокодилы и черепахи (каймановые и трехкоготные мягкотелые); земноводные - среди которых ядовитые лягушки, например ужасный листолаз или бразильский гребнистоголов.
Под запрет попали паукообразные, среди которых скорпионы, все виды тарантулов и прочих ядовитых пауков.
Кроме того, запрещено содержание в частном владении многих млекопитающих, в том числе, медведей, волков, тигров, львов, медоедов и гиен, кроме видов земляных волков. Парнокопытные и непарнокопытные также попали в список, за исключением домашней лошади и быков, находящихся в одомашненном состоянии.
Под запрет попали китообразные.
Также в перечне оказались приматы, за исключением магота (берберская обезьяна).
Среди птиц под запретом оказались пингвины, киви, соколы, совы, а также некоторые страусы.
В числе рыб оказались скаты, кархаридных акулы, окуни и угри. В список включен и коралловые полипы, такие как зоантарии.
В соответствии с постановлением правительства РФ, запрет не распространяется на содержание животных из этого списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание.
Если животное, включённое в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного.
Кроме того, данным постановлением устанавливаются особые случаи, при которых допускается содержание животных, включенных в список, однако в каждом случае должен быть уведомлен территориальный орган Росприроднадзора.
Согласно постановлению можно содержать животных, включенных в список, в полувольных условиях или неволе, которые пострадали или были травмированы и не могут в данный момент находиться в естественной среде. Пострадавших животных можно содержать дома до момента их передачи в приюты, питомники либо специальные организации, осуществляющие реабилитацию животных (при условии направления в 3-дневный срок со дня принятия животных на временное содержание информации об этом в территориальный орган Росприроднадзора).
Также позволяется содержать данных животных в неволе на время их лечения и дальнейшей передачи их в зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии (также при условии 3-х дневного уведомления в органы Росприроднадзора).
Кроме того, постановлением разрешается содержать запрещенных списком животных в организациях, основной целью которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира (при условии направления в 3-дневный срок со дня принятия животных на содержание информации об этом в территориальный орган Росприроднадзора).
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