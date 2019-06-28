Государство обновило совет директоров "Роснано"

28.06.19 10:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

28 июня. Interfax-Russia.ru - Росимущество утвердило совет директоров АО "Роснано" в обновленном составе, следует из материалов компании.

Из совета директоров исключены глава "Росгеологии" Сергей Горьков и руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елена Сахнова.

Вместо них в совет директоров "Роснано" вошли замминистра экономического развития Оксана Тарасенко и руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко.

В совет директоров также переизбраны бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, заместитель председателя совета директоров АО "Роснано" Владислав Путилин, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко, замглавы Минфина Андрей Иванов, замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, директор группы "Ренова" по стратегическому планированию Олег Фомичев, а также три независимых директора - Михаил Алфимов, Павел Теплухин и Илья Южанов.

100% акций АО "Роснано" находится в собственности государства. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО "УК "Роснано", которое на 99% принадлежит "Роснано", еще 1% владеет Чубайс.