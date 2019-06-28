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28.06.19 10:20
Число фигурантов дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" увеличилось до 13 человек
"В деле 13 фигурантов, помимо ранее взятых под арест и под домашний арест 11 фигурантов, ещё двое находятся под подпиской о невыезде: О.В.Цуканова, и Н.К.Пятилетова", - сказал Д.Натариус.
По его словам, Н.И.Рубцов, О.В.Цуканова и Н.К.Пятилетова - сотрудники компании "Транснефть-Дружба".
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