Повторную экспертизу почвы проведут на месте захоронения царской семьи в Екатеринбурге

28.06.19 10:24

© РИА Новости. Сергей Пятаков

28 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты проведут повторную экспертизу почвы с места на Коптяковской дороге в Екатеринбурге, где в 1989 году нашли останки убитых членов царской семьи Романовых, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель благотворительного фонда "Мемориал Романовых" Илья Коровин.

"По версии конспирологов, на Коптяковской дороге было болото и торфяники, и ДНК, по их мнению, при таких условиях не могла сохраниться. Почвоведческая экспертиза нужна, чтобы опровергнуть или подтвердить наличие торфяников. Стоит сказать, что в тех двух местах, где были обнаружены мощи Романовых и их приближенных, никогда не было болота, необходимого для образования торфяников", - сказал Коровин.

По его словам, пробы земли взяли эксперты СКР по просьбе Московской патриархии.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области воздержались от комментариев, сославшись на отсутствие информации.

В 1989 году в Поросенковом логе под Екатеринбургом были обнаружены останки, которые госкомиссия идентифицировала как останки членов царской семьи. В 2018 году экспертиза вновь подтвердила их принадлежность семье Николая II. Однако РПЦ до сих пор не соглашается с этими выводами.