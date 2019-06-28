Путин и Трамп заявили, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру

28.06.19 10:36

© РИА Новости. Илья Питалев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Встреча президента РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Переговоры лидеров длились почти полтора часа.

Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14:00 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 МСК), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.

В ходе встречи в Осаке президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира, сообщил в пятницу Белый дом.

"Оба лидера согласились, что улучшение отношение между США и Россией - в интересах каждой из стран и в интересах всего мира", - говорится в сообщении по итогам встречи лидеров на полях саммита G20.

Отмечается, что на переговорах президенты обсудили, в частности, нынешнее состояние двухсторонних отношений.

Кроме того, стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине", - отмечается в сообщении.