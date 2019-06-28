|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.06.19 10:41
Около 1,5 млрд рублей выделят власти Хабаровска на расселение ветхого и аварийного жилья
"Одна из серьезнейших задач для администрации города - ликвидировать жилье, которое признано ветхим и аварийным. До 2017 года аварийным был признан 81 дом. Они все попали в федеральную программу, и мы в течение 5 лет должны их расселить", - сказал Кравчук.
По его словам, в программе предполагается участие трех бюджетов - федерального, краевого, и муниципального.
"Муниципалитет направит 280 млн рублей, край - 43 млн, правительство РФ - более одного миллиарда", - отметил глава города.
По закону, стоимость новых квартир для переселенцев не должна превышать 66 тыс. 140 рублей за квадратный метр. А площадь - не больше и не меньше, чем та, на которой люди живут в настоящее время.
Всего же, по данным администрации, в городе более 700 домов, которые являются ветхими и аварийными.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket