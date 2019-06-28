Около 1,5 млрд рублей выделят власти Хабаровска на расселение ветхого и аварийного жилья

28.06.19 10:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

28 июня. Interfax-Russia.ru - В течение пяти лет жильцы более 80 домов в Хабаровске, признанных ветхими и аварийными, получат новые квартиры, сообщил журналистам мэр города Сергей Кравчук.

"Одна из серьезнейших задач для администрации города - ликвидировать жилье, которое признано ветхим и аварийным. До 2017 года аварийным был признан 81 дом. Они все попали в федеральную программу, и мы в течение 5 лет должны их расселить", - сказал Кравчук.

По его словам, в программе предполагается участие трех бюджетов - федерального, краевого, и муниципального.

"Муниципалитет направит 280 млн рублей, край - 43 млн, правительство РФ - более одного миллиарда", - отметил глава города.

По закону, стоимость новых квартир для переселенцев не должна превышать 66 тыс. 140 рублей за квадратный метр. А площадь - не больше и не меньше, чем та, на которой люди живут в настоящее время.

Всего же, по данным администрации, в городе более 700 домов, которые являются ветхими и аварийными.