Системы ПВО C-400 развернуты в Севастополе на форуме "Армия-2019"

28.06.19 10:55

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

28 июня. Interfax-Russia.ru - Несколько десятков единиц боевой техники, включая ракетные комплексы и системы ПВО, представлены в Севастополе на открывшемся в пятницу в городе Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сообщает Черноморский флот (ЧФ).

"На площадках Форума для жителей и гостей города представлено порядка 50 единиц современного вооружения и военной техники", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Это, в частности, пусковые установки систем противовоздушной обороны С-400, береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", комплексы радиоэлектронной борьбы. В том числе комплекс "Красуха-С4", многофункциональный комплекс "Инфауна" и др., информирует штаб ЧФ.

"Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала выставлены фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" и высокоскоростные противодиверсионные катера типа "Грачонок" и "Раптор", - сказано в сообщении.

В акватории Севастопольской бухты экипажи кораблей покажут боевые возможности тральных сил по уничтожению минных заграждений, фрегата проекта 11356. Демонстрационные полёты исполнят вертолёты Ка-52, Ми-8 и самолёты Су-30СМ, сообщает ЧФ.