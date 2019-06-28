Дагестан до 2025г направит 110,8 млн руб. на расселение аварийного и ветхого жилья

28.06.19 10:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

28 июня. Interfax-Russia.ru - Дагестан в 2019-2024 годах направит 110,8 млн рублей на реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, говорится в сообщении министерства строительства и ЖКХ региона.

В рамках программы будут расселены многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего предполагается ликвидировать аварийный жилой фонд общей площадью 3,4 тыс. кв. метров в Махачкале и с. Унцукуль Унцукульского района.