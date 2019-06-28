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28.06.19 11:03
Гимназия в Перми, зачислявшая приоритетно выпускников воскресной школы, приняла остальных детей
"Сразу после сигнала (о нарушении прав несовершеннолетних - ИФ) департамент образования администрации Перми провел проверку. Выяснилось, что руководитель образовательного учреждения недостаточно информировал родителей и законных представителей о начале приема на свободные места. По распоряжению департамента нарушения были устранены", - сказал собеседник.
Кроме того, с теми родителями, которые обратились в гимназию и получили отказ, образовательное учреждение встретилось в индивидуальном порядке.
"Их дети были зачислены в первый класс гимназии", - добавил представитель пресс-службы.
Как сообщалось, прокуратура выявила нарушение прав несовершеннолетних при приеме в эту гимназию. В частности, распределение мест в первых классах происходило до начала официального приема заявлений от родителей и до опубликования соответствующей информации на сайте учреждения.
Кроме того, на свободные места принимали тех детей, которые успешно закончили воскресную школу. Такая практика, по мнению надзорного органа, лишила реальной возможности поступления в первый класс других детей, не проходивших обучение, либо прошедших, но не рекомендованных к зачислению.
Было установлено также, что администрация гимназии принимала заявления от родителей детей, прошедших обучение в воскресной школе, после окончания рабочего дня. Из-за этого на следующий день другим родителям было отказано в зачислении по причине отсутствия свободных мест.
По результатам проверки начальнику департамента образования горадминистрации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании.
В отношении гимназии и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка приема в образовательную организацию).
Это не первый в регионе случай нарушения прав детей при поступлении в первый класс.
Ранее администрация пермской гимназии N4 устанавливала мальчикам проходной балл для зачисления ниже, чем девочкам. Также в учреждении практиковался незаконный индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы.
По данным местных СМИ, дети поступали в образовательное учреждение по итогам обучения в подготовительной школе, а на стенде в гимназии были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию.
По данному факту в отношении гимназии и ее директора прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч.ч.1, 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Однако суд, рассматривающий это дело, решил не привлекать их к административной ответственности.
Департамент образования объявил руководителю гимназии выговор.
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