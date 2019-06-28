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28.06.19 11:03

Гимназия в Перми, зачислявшая приоритетно выпускников воскресной школы, приняла остальных детей

© РИА Новости. Игорь Маслов
28 июня. Interfax-Russia.ru - Департамент образования администрации Перми проверил Гимназию N1, где нарушались права несовершеннолетних при поступлении в первый класс, и заверил, что теперь с зачислением нет проблем, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе мэрии Перми в пятницу.

"Сразу после сигнала (о нарушении прав несовершеннолетних - ИФ) департамент образования администрации Перми провел проверку. Выяснилось, что руководитель образовательного учреждения недостаточно информировал родителей и законных представителей о начале приема на свободные места. По распоряжению департамента нарушения были устранены", - сказал собеседник.

Кроме того, с теми родителями, которые обратились в гимназию и получили отказ, образовательное учреждение встретилось в индивидуальном порядке.

"Их дети были зачислены в первый класс гимназии", - добавил представитель пресс-службы.

Как сообщалось, прокуратура выявила нарушение прав несовершеннолетних при приеме в эту гимназию. В частности, распределение мест в первых классах происходило до начала официального приема заявлений от родителей и до опубликования соответствующей информации на сайте учреждения.

Кроме того, на свободные места принимали тех детей, которые успешно закончили воскресную школу. Такая практика, по мнению надзорного органа, лишила реальной возможности поступления в первый класс других детей, не проходивших обучение, либо прошедших, но не рекомендованных к зачислению.

Было установлено также, что администрация гимназии принимала заявления от родителей детей, прошедших обучение в воскресной школе, после окончания рабочего дня. Из-за этого на следующий день другим родителям было отказано в зачислении по причине отсутствия свободных мест.

По результатам проверки начальнику департамента образования горадминистрации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об образовании.

В отношении гимназии и ее директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение порядка приема в образовательную организацию).

Это не первый в регионе случай нарушения прав детей при поступлении в первый класс.

Ранее администрация пермской гимназии N4 устанавливала мальчикам проходной балл для зачисления ниже, чем девочкам. Также в учреждении практиковался незаконный индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы.

По данным местных СМИ, дети поступали в образовательное учреждение по итогам обучения в подготовительной школе, а на стенде в гимназии были опубликованы проходные баллы: для мальчиков - 65,7, а для девочек - 69,1. Детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала абсурдной и дискриминирующей эту ситуацию.

По данному факту в отношении гимназии и ее директора прокуратура возбудила дела об административном правонарушении по ч.ч.1, 3 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, в том числе должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Однако суд, рассматривающий это дело, решил не привлекать их к административной ответственности.

Департамент образования объявил руководителю гимназии выговор.

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