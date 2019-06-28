Хохловскую площадь в центре Москвы закрыли на "дополнительный ремонт"

28.06.19 11:17

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 июня. Interfax-Russia.ru - В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади - так называемой "ямы" - в центре Москвы возникла необходимость ее дополнительного ремонта в рамках текущей эксплуатации, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального округа в пятницу.

"В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей. Приносим извинения за временные неудобства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время площадь огорожена для проведения работ.

На Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке, она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала и ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 метров и высотой до полутора метров.

Фрагмент стены Белого города был обнаружен более десяти лет назад во время строительства Хохловской площади. Из-за уникальной находки работы были остановлены на долгие годы.

Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник очистили от грязи и пыли, участок стены покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг него сделали амфитеатр.

В последнее время Хохловская площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка.

Ранее на этой неделе широкий общественный резонанс вызвала история задержания и ареста 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. По данным следствия, мужчина знакомился с жителями столицы (на Хохловской площади), предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, и он похищал их имущество.

В отношении Сабанова возбуждено нескольких уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое (ст. 158 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 162 УК РФ), Таганский суд Москвы в среду отправил его под арест до 25 августа.

По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, при обыске дома у Сабанова были изъяты феназепам, клозапин и трамадол.