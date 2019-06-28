Вышли из берегов: более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены в Иркутской области
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
28.06.19 11:17

Хохловскую площадь в центре Москвы закрыли на "дополнительный ремонт"

© РИА Новости. Григорий Сысоев
28 июня. Interfax-Russia.ru - В связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади - так называемой "ямы" - в центре Москвы возникла необходимость ее дополнительного ремонта в рамках текущей эксплуатации, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального округа в пятницу.

"В кратчайшие сроки все элементы будут приведены в порядок и площадь станет доступной для посетителей. Приносим извинения за временные неудобства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время площадь огорожена для проведения работ.

На Хохловской площади находится самая масштабная экспозиция археологического памятника под открытым небом - фрагмент каменного основания стены Белого города. Это участок третьей крепостной стены Москвы, после Кремлевской и Китайгородской, которую построил зодчий Федор Конь в XVI веке, она предназначалась для защиты от набегов крымских татар. В конце XVIII столетия стена обветшала и ее разобрали. Сохранился лишь фрагмент ее фундамента длиной около 64 метров и высотой до полутора метров.

Фрагмент стены Белого города был обнаружен более десяти лет назад во время строительства Хохловской площади. Из-за уникальной находки работы были остановлены на долгие годы.

Во время благоустройства в 2017 году археологический памятник очистили от грязи и пыли, участок стены покрыли специальным защитным составом, не пропускающим влагу, а вокруг него сделали амфитеатр.

В последнее время Хохловская площадь стала неформальным центром притяжения молодых людей, многие из которых употребляли алкогольные напитки, в связи с чем там неоднократно возникали конфликтные ситуации между отдыхающими и местными жителями, а также представителями общественных организаций, следящих за соблюдением порядка.

Ранее на этой неделе широкий общественный резонанс вызвала история задержания и ареста 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. По данным следствия, мужчина знакомился с жителями столицы (на Хохловской площади), предлагал им напитки, после употребления которых гражданам становилось плохо, и он похищал их имущество.

В отношении Сабанова возбуждено нескольких уголовных дел, в том числе о краже, грабеже и разбое (ст. 158 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 162 УК РФ), Таганский суд Москвы в среду отправил его под арест до 25 августа.

По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, при обыске дома у Сабанова были изъяты феназепам, клозапин и трамадол.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.06.19 13:48
Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"
.
  28.06.19 13:42
Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ
.
  28.06.19 13:32
Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году
.
  28.06.19 13:17
В аппарате бизнес-омбудсмена изучают обращение основателя "Рольфа"
.
  28.06.19 11:37
ФСИН: безопасность Уилана в СИЗО полностью обеспечена
.
  28.06.19 11:31
Кокорин и Мамаев будут находиться в одной колонии - замдиректора ФСИН
.
  28.06.19 10:49
"Дело Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек
.
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы
.
  27.06.19 13:03
Госдума приняла закон о возвратных билетах в театры и музеи


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket