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Власти Крыма оценили упущенную выгоду в период украинского правления в 2,5 трлн рублей

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
28 июня. Interfax-Russia.ru - Упущенная выгода Крыма от действий Украины до воссоединения полуострова с Россией оценена в 2,5 трлн рублей, сообщила пресс-служба Госсовета республики по итогам совещания парламентской рабочей группы по анализу ущерба "украинского периода".

"Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", - говорится в сообщении парламента со ссылкой на зампредседателя парламентского комитета по экономической политике Ольгу Виноградову.

Кроме того, по ее данным, власти Украины недостаточно направляли средств для содержания сетей ЖКХ - 5% от установленной нормы.

"Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным - 76%, по канализационным - 54%, сети водоснабжения - 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован", - уточнила Виноградова.

Отдельным блоком в докладе отмечены потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины - общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд рублей, недополученная выгода - в 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя рабочей группы, первого зампредседателя парламента Крыма Ефима Фикса, этап сбора данных подходит к концу, "пришло время для глубочайшего и детального анализа". По итогам встречи он рекомендовал руководителям подгрупп представить более конкретный результат работы к середине июля.

Впервые идею подсчета ущерба, понесенного Крымом за период нахождения в составе Украины, озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин 16 марта в Симферополе, где принимал участие в торжествах, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. Для изучения этого вопроса специальные рабочие группы были сформированы в нижней палате парламента и Госсовете Крыма.

На первом заседании рабочей группы в Госдуме 3 апреля депутат от Крыма Андрей Козенко предварительно оценил ущерб в более чем 1,5 трлн рублей.

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