На пост губернатора Мурманской области претендуют 15 кандидатов

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28 июня. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Мурманской области завершила прием документов от кандидатов в губернаторы региона, сказали "Интерфаксу" в облизбиркоме.
"К вечеру четверга документы о выдвижении представили 15 кандидатов", - сообщил собеседник агентства.
Последними, кто подал документы, стали четверо кандидатов: помощник депутата Мурманской областной думы Михаил Сухотин ("Альянс зеленых") и трое самовыдвиженцев - бывший депутат горсовета Мурманска и бизнесмен Сергей Габриелян, гендиректор ООО "Арктиктранском" Максим Кириленко и гендиректор автономной некоммерческой организации "Мурманский Спортивный Клуб "Ледокол" Николай Богатырев.
Как сообщалось, ранее в облизбирком Заполярья пакеты документов подали врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, бывший пресс-секретарь предыдущего губернатора Заполярья Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), московский пенсионер Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), депутат Мурманской областной думы, член КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы и руководитель фракции ЛДПР Максим Белов, председатель мурманского регионального отделения общественной организации ветеранов ВДВ и спецназа "Союз десантников" Василий Буров ("Справедливая Россия").
Также документы подали самовыдвиженцы - совладелец "Мурманского рыбокомбината" Михаил Зуб, глава регионального отделения общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Николай Дмитренко, пенсионер Кариб Гаджимагомедов. Кроме того, в числе самовыдвиженцев Дмитрий Еменцев и Максим Соколов из Нижегородской области, которые одновременно баллотируются в губернаторы Мурманской и Астраханской областей.
Выборы в Мурманской области пройдут 8 сентября.