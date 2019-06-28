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Кокорин и Мамаев будут находиться в одной колонии - замдиректора ФСИН

© РИА Новости. Илья Питалев
28 июня. Interfax-Russia.ru - Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев и их двое сообщников будут отбывать наказание в одной колонии, если они не будут против, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осужденных в одну колонию, если они сами не будут возражать", - сказал В.Максименко в пятницу журналистам в Москве.

Вместе с тем он не уточнил, в какое именно учреждение этапируют осужденных.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Александр Кокорин был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии. Приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий и младший брат игрока петербургского клуба Кирилл Кокорин получили 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев колонии соответственно.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью из хулиганских побуждений Соловчуку (п. "а" ч. 2 ст. 115), братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ), а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину (ст. 116 УК РФ).

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей.

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