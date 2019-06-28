ФСИН: безопасность Уилана в СИЗО полностью обеспечена

28.06.19 11:37

© РИА Новости. Илья Питалев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Арестованному по обвинению в шпионаже американцу Полу Уилану ничто не угрожает в следственном изоляторе (СИЗО), сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

"Я не думаю, что ему что-то угрожает. Его безопасность обеспечена в полном объеме", - сказал Максименко в пятницу журналистам в Москве.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", имеются ли данные об угрозах в отношении Уилана.

В среду посольство США в Москве сообщило, что в МИД РФ направлена нота протеста в связи с ненадлежащим обращением с Уиланом в СИЗО и попросило расследовать ситуацию и обеспечить его безопасность.

"Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО", - говорилось в сообщении "Твиттера" посольства США.

"Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту господина Уилана", - сказали в дипмиссии.

"Благополучие граждан США за рубежом - наш главный приоритет", - подчеркивалось в сообщении посольства.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснил, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.