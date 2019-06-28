Владимирские "дети войны" смогут посещать врача без очереди

28.06.19 11:40

© РИА Новости. Илья Питалев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление, которым предоставил право внеочередного оказания помощи в медицинских организациях жителям региона, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, соответствующее право закрепляется в документе "О программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Владимирской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

В свою очередь пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области сообщает, что в настоящее время в регионе разрабатывается законопроект о "детях войны". На федеральном уровне такого закона еще нет. Депутаты, собрав опыт других регионов, предлагают включить в категорию "детей войны" граждан, которым на момент 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.

В разработанном законопроекте кроме статуса планируется предусмотреть и меры поддержки, в том числе нефинансовой. Например, разработчики закона предлагают "детям войны" вне очереди попадать и в организации социального обслуживания, и в государственные учреждения культуры.

Закон о "детях войны" есть уже в 30 регионах России.