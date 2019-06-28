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28.06.19 12:46

Завод средств химзащиты растений стоимость 4,5 млрд руб. введен в Татарстане

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
28 июня. Interfax-Russia.ru - Российская компания "Август" в пятницу ввела завод по производству средств защиты растений в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) стоимостью 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы президента республики.

"Производство рассчитано на импортозамещение, на экспортный потенциал. Не секрет, что основная часть средств защиты растений всегда нами закупалась, и сегодня благодаря компании "Август" мы сможем обеспечивать не только российских потребителей. Компания "Август" уже продвигает свой продукт на рынки порядка 20 стран мира. И я думаю, что количество стран будет увеличиваться. (...) Сегодня в проект инвестировано более 4,5 млрд рублей. Будет создано свыше 300 рабочих мест. "Август" для нас не просто производитель средств защиты растений, но и наш стратегический партнер. Компания в сфере АПК уже имеет свои подразделения в нашей республике", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-релизе компании "Август" говорится, что 500 млн рублей были предоставлены в виде льготного займа Фондом развития промышленности РФ.

Производственная мощность завода "Август-Алабуга" составляет 50 млн литров готовой продукции в год, а также 8 млн полимерных канистр для упаковки своей продукции.

На предприятии будет применяться методика "чистого" производства, используемая также в косметической и фармацевтической промышленности, обеспечена высокая степень его автоматизации и роботизации.

По оценке компании, потребность российского рынка химических средств защиты растений составляет 160 тыс. тонн в год. До настоящего времени в России производилось менее 50% необходимых сельскому хозяйству препаратов, большая часть пестицидов ввозилась из-за рубежа.

АО Фирма "Август" основано в 1990 году. В 2018 году объем продаж компании составил 27,2 млрд рублей.

"Август" работает на рынках России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Молдавии, Армении, Монголии. В целом компания присутствует более чем в 20 странах мира, в числе которых государства Латинской и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока.

Компания располагает собственным научно-исследовательским центром, производствами в Чувашии ("Вурнарский завод смесевых препаратов") и Белоруссии ("Август-Бел"), имеет 60 представительств в регионах и владеет 60 тыс. га сельхозземель в Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

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