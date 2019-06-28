Первый чемпионат по стрельбе из японского лука пройдет в Екатеринбурге

28.06.19 12:49

© РИА Новости. Валерий Мельников

28 июня. Interfax-Russia.ru - Чемпионат Свердловской области по кюдо - стрельбе из японского лука - пройдет 29 июня в Екатеринбурге, сообщил председатель Свердловского областного отделения общества "Россия Япония" Вадим Занин.

"Завтра (29 июня - ИФ) пройдет первый чемпионат Свердловской области по кюдо <...> С прошлого года кюдо было введено как спортивная дисциплина в РФ, поэтому эти соревнования они имеют исторический контекст", - сказал Занин на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

Он добавил, что соревнования будут проходить вместе с другими классами луков.

"Мы будем выступать совместно с другими классами луков, входящих в РФСЛ - российскую федерацию стрельбы из лука", - пояснил Занин.

По его словам, чемпионат состоится на стадионе "Локомотив-Изумруд".