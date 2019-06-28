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28.06.19 12:50

65% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
28 июня. Interfax-Russia.ru - Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64,8% россиян, не одобряют 27,1% жителей страны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, работу премьера Дмитрия Медведева одобряют 36,6% респондентов, а правительства в целом - 41% опрошенных. Не одобряют, соответственно, 49,3% и 47,7% участников опроса.

По данным ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,9% респондентов, отрицательно - 24%. Председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доверяют 36,8% россиян, не доверяют 58,7% опрошенных; лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 36,2% респондентов, не доверяют 57,8% участников опроса, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9% россиян, не доверяют 57% опрошенных, лидеру партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову доверяют 29,1% участников опроса, не доверяют 29,1% респондентов.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам (опрашиваемые сами называют политиков) показатель Путина составил 31%, далее следуют министр обороны Сергей Шойгу (12,6%), министр иностранных дел Сергей Лавров (10,3%), Жириновский (9,7%) и Медведев (7,2%), отмечают социологи ВЦИОМ.

Электоральный рейтинг "Единой России" за последнюю неделю составил 34,3%, КПРФ - 14,6%, ЛДПР - 12,5%, "Справедливой России" - 5,9%.

Инициативный всероссийский опрос проводился с 17 по 23 июня 2019 года. Ежедневно опрашивалось 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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