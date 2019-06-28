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28.06.19 13:12

Этапированный из Эстонии организатор убийства владельца ТРК осужден в Петербурге на 20 лет колонии

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
28 июня. Interfax-Russia.ru - Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Михаила Кришьяна, обвиняемого в организации убийств, в том числе владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева.

Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу в пятницу, Кришьян признан виновным по статьям "организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", "организация убийства двух и более лиц", а также по статье "незаконный оборот оружия" и приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что Кришьян, желая передела собственности коммерческих предприятий, в мае 2010 года организовал убийство Карачева. Предприниматель был избит исполнителями и скончался в больнице.

Также удалось установить, что Кришьян выступил организатором убийства другого предпринимателя. Коммерсанта застрелили осенью 2010 года. При обыске в рамках расследования уголовного дела по месту жительства Кришьяна были обнаружены незаконно приобретенные и хранящиеся, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Все участники преступлений, кроме Кришьяна, были задержаны, дали признательные показания и были привлечены к уголовной ответственности. Кришьян, который получив неустановленным образом информацию о предстоящем задержании, в ноябре 2011 года покинул пределы РФ и был объявлен в международный розыск. Только в августе 2013 года он был задержан правоохранительными органами на территории Эстонской республики и спустя два года был этапирован.

Как отмечают в СКР, на протяжении всего периода следствия Кришьян всячески препятствовал расследованию уголовного дела: свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признавал, от дачи показаний отказывался, на протяжении более полугода знакомился с 16-ю томами уголовного дела, одновременно направляя в надзорные инстанции многочисленные жалобы о якобы нарушениях со стоны следствия, предвзятости, тем самым намеренно затягивая сроки предварительного расследования. Однако в мае 2018 года Кришьян дал признательные показания.

"В рамках судебного слушания уголовного дела Кришьян также пытался избежать сурового наказания путем частичного оправдания себя, представляя себя лишь пособником в совершении преступлений, однако в последнем слове, осознавая все последствия в свете представленных следствием доказательств, свою вину полностью признал и просил о снисхождении", - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось, в октябре 2017 года Кришьян был осужден на семь лет колонии за рейдерский захват ЗАО "ПТК "Строитель".

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