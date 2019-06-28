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28.06.19 13:17

В аппарате бизнес-омбудсмена изучают обращение основателя "Рольфа"

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
18 июня. Interfax-Russia.ru - В аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова поступило обращение от основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, начали изучать обстоятельства дела, сообщил "Интерфаксу" общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи.

"Обращение получили. Сейчас мы его изучаем", - сказал Хуруджи в пятницу.

По его словам, предстоит изучить обстоятельства дела. "Первую оценку мы надеемся дать уже сегодня вечером", - сообщил Хуруджи.

Следственный комитет РФ ранее подтвердил задержание директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро.

"На данный момент по уголовному делу проходят четверо фигурантов. В качестве подозреваемого задержан директор департамента развития бизнеса группы компаний "РОЛЬФ" Анатолий Кайро", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, "в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".

"Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности, в размере 4 млрд рублей", - напомнили в СКР.

"С учетом того, что преступление, в совершении которого подозревается Кайро относится к сфере предпринимательской деятельности, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - указала Петренко, добавив, что "в ближайшее время ему будет предъявлено обвинения".

По ее словам, СКР расследует уголовное дело в отношении руководителей группы компаний "Рольф", в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов).

Петренко сказала, что "накануне были проведены обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования, в настоящее время следствие проводит их осмотр".

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоурумами. Компания занимает 11% рынка по выручке - в 2018 году она составила 229,66 млрд руб, чистая прибыль 6,25 млрд руб.

Петров отрицает свою причастность к выводу денег из компании. "Деньги не выводились из "Рольфа" в мою пользу. Это исключено!" - сказал он "Интерфаксу". Петров в настоящее время находится за рубежом и пока не планирует возвращаться в Россию. "Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую", - заявил он накануне газете "Ведомости".

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