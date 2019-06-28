Трутнев верит в расчеты Роснефти о нерентабельности ВНХК и призывает Минфин смягчить позицию

28.06.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что доверяет расчетам "Роснефти", которые свидетельствуют о нерентабельности проекта "Восточного нефтехимического комплекса" при текущих налоговых условиях, и призвал Минфин смягчить позицию в этом вопросе.

"Роснефть" не отказалась от проекта строительства ВНХК. Я с Игорем Ивановичем Сечиным на эту тему говорил. "Роснефть" не устраивает ситуация, которая сложилась в рамках налогового манёвра. Они говорят о том, что налоговый манёвр не предоставляет стимула для развития перерабатывающих мощностей РФ, что сегодня выгоднее стало продавать сырую нефть, чем строить переработку", - напомнил вице-премьер.

"Я на эту тему проводил совещание с участием и "Роснефти", и Минэнерго, и Минфина. Позиции всех трёх сторон несколько разные. "Роснефть" доказывает свою позицию, Минфин говорит, что некоторые стимулы присутствуют. Но я здесь больше верю компании, потому что инвестиционные решения принимает компания. Если компания в результате расчёта проекта получает отрицательный результат и не планирует реализацию проекта в данных налоговых условиях, значит, Минфину надо менять позицию", - сказал Трутнев журналистам.

В мае "Роснефть" заявила, что проект ВНХК из-за нерентабельности в существующих налоговых условиях исключен из инвестиционного плана компании. "Проект ВНХК, как мы знаем, был рентабелен в рамках существовавшей налоговой системы, и сегодня из-за реализации большого "налогового маневра" он не является рентабельным, и как таковой он был снят, исключен из инвестиционной программы компании", - сообщил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

Буквально на следующий день, 14 мая, появилась реакция Минфина, который заявил, что "налоговый маневр" не препятствует реализации проекта ВНХК, а наоборот - улучшает его экономику.

Позднее глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что ведомствам нужен ВНХК, и они готовы пойти на предоставление ему экономических льгот и стимулов. "Я думаю, что этот проект ещё может быть реализован, для этого действительно нужно посмотреть экономику и, если нужно, давать экономические стимулы, чтобы он был реализован. И мы смотрим, и смотрит компания, и министерство финансов", - говорил он.

Проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 млн тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 млрд рублей.

В сентябре 2016 года "Роснефть" договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия для реализации проекта. Предполагалось, что в СП "Роснефти" будет принадлежать 60%, ChemChina - 40%. Однако в декабре 2017 года вице-президент "Роснефти" Влада Русакова сообщила, что компания продолжает вести переговоры с рядом партнеров и рассчитывает в ближайшие год-два определиться с выбором.