На шпиле "Лахта Центра" установили метеостанцию

28.06.19 13:36

© РИА Новости. Алексей Даничев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Альпинисты установили метеостанцию на шпиле "Лахта Центра", на высоте 462 метра, сообщается в инстаграм-аккаунте небоскреба.

Метеостанция станет самым верхним элементом смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более три тысячи датчиков по всему комплексу, отмечается в сообщении.

"Здесь установлена антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует отклонения верхней точки здания от ветровых нагрузок. Здесь же рядом смонтирована система погодного мониторинга - автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды - температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра", - объясняет руководитель проектного офиса АО "МФК Лахта Центр" Георгий Волокушин.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года. На май 2019 года завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.