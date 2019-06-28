Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ

28.06.19 13:42

© РИА Новости. Валерий Мельников

28 июня. Interfax-Russia.ru - Туроператор New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" прежде входило в группу "Натали Турс", уходит с рынка без долгов перед туристами и партнерами, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора компании.

Накануне стало известно, что ООО "Центр туризма "Согласие" 1 июля будет исключена из единого федерального реестра туроператоров, так как не будет предоставлять в Ростуризм новый договор о финансовых гарантиях. Прежний договор, заключенный со страховой компанией "НАСКО", стал недействительным из-за отзыва лицензии у страховщика.

"Как заявляет директор New Travelers Ксения Мостовская, у компании были очень небольшие продажи: за границей находятся 14 ее туристов, и они должны планово вернуться 6 июля. Вперед оплачено порядка 20 заявок, по ним деньги переведены всем поставщикам услуг, и туристы могут ими воспользоваться. Три семьи отказались лететь, им 26 июня вернули деньги", - рассказала Тюрина.

Она отметила, что глава компании решила не продолжать деятельность и не искать нового страховщика в связи с низкой маржинальностью бизнеса.

"Больше всего туристов компания отправляла в Европу и Индонезию. По словам Мостовской, у New Travelers большие убытки, в последнее время она многое закрывала собственными деньгами, включая возврат за три аннулированных тура. Компании сильно помешало то, что ее ассоциировали с владельцем "Натали Турс" Владимиром Воробьевым. Многие турагентства по этой причине не хотели с ней работать", - добавила Тюрина.

Один из старейших российских туроператоров компания "Натали Турс" в июле 2018 года объявила об остановке деятельности и аннуляции всех проданных туров до октября. Общий долг группы "Натали Турс" перед туристами и партнерами на момент ухода с рынка достигал 1,2 млрд рублей, туристы смогли получить не более 5% денег, которые они заплатили за несостоявшиеся туры.

В сентябре из единого федерального реестра были исключены три юридических лица, работавших под брендами "Натали Турс" - ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс". Единственное юрлицо, которое не было исключено из реестра, - ООО "Центр туризма "Согласие", формально оно не было связано с "Натали Турс". Эту компанию приобрела Ксения Мостовская и возобновила деятельность под брендом New Travelers.