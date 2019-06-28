Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"

28.06.19 13:48

© РИА Новости. Евгений Одиноков

28 июня. Interfax-Russia.ru - В московском аэропорту "Шереметьево" рекомендовали автомобилистам использовать альтернативный путь проезда к терминалу в связи с подтоплением дороги, сообщили в пятницу в пресс-службе аэропорта.

"В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе). На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Там отметили, что для проезда к месту назначения в данном районе на автомобиле рекомендуется использовать альтернативные пути.

Для доступа в терминал "В" пассажирам рекомендовано пользоваться "Аэроэкспрессом" и далее межтерминальным переходом.

Кроме того, между станциями Шереметьево-2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево-1 (терминал В) в регулярном режиме курсирует бесплатный поезд в подземном тоннеле, время в пути на котором составляет четыре минуты.

Представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис сообщил "Интерфаксу", что на подтопленном участке проводится откачка воды с помощью насосов.

"Для оперативного регулирования дорожной ситуации на подтопленном участке технические службы аэропорта Шереметьево проводят откачку воды с использованием помповых насосов. Также задействованы силы и средства оперативных служб города Химки", - сказал Генис.

Он отметил, что "Шереметьево" работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.