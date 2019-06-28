Новый пост: экс-глава Ингушетии станет замминистра обороны
  
Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
   
Вышли из берегов: более 2,5 тыс. домов оказались подтоплены в Иркутской области
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
28.06.19 13:53

Глава Росрыболовства сообщил о нормальном состоянии выпущенных в море косаток и белух

Фото с сайта ВНИРО
28 июня. Interfax-Russia.ru - Выпущенные в четверг в море косатки и белухи находятся в нормальном состоянии, заявил замминистра сельского хозяйства - Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Косатки уже ушли на 140 км от места выпуска, белухи тоже. Они находятся в нормальном состоянии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Комментируя претензии зоозащитников, Шестаков отметил, что в этом важном деле у ведомства было много советчиков, но не тех, кто был готов взять ответственность на себя.

"Очень много советчиков в этом вопросе. Кого ни спроси, все знают, как выпускать, как следить. Но никто не хочет взять на себя ответственность. К сожалению, ни команда Кусто, ни Гринпис, ни экологическая вахта Сахалина. Все хотят советовать", - заявил глава Рыболовства.

По его мнению, "многие советы были ни на чем не основаны".

"Кто-то говорит, что надо было везти касаток и белух морским путём. Но он не знает, что нельзя везти этих животных морем, потому что в случае шторма они могут погибнуть. Надо очень внимательно делить специалистов, которые этим занимаются, "специалистов", которые только советуют", - заявил Шестаков.

По его словам, специалисты Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО) и компании-отловщики занимаются этими вопросами профессионально.

"Они профессионально понимают, как это делается, и делали это уже не один раз. Поэтому говорить о том, что мы не допустили специалистов - неправильно. Мы не допустили советчиков и взяли ответственность на себя", - подчеркнул Шестаков.

К тому же, добавил он, "допускать к выпуску всех оголтелых и не оголтелых желающих - это очень вредно для самих млекопитающих". "Они должны были находиться вместе со специалистами, которые работали с ними в центре адаптации", - пояснил он.

Касаясь того, что перед выпуском в море у млекопитающих не было периода реадаптации, Шестаков заявил, что специалисты на месте приняли решение, исходя из сложившейся ситуации. "Если специалисты видят, что животные готовы идти непосредственно в море, то зачем их мучить и держать?" - сказал он.

Глава Рыболовства сообщил, что более подробная информация о выпуске млекопитающих будет предоставлена на пресс-конференции ВНИРО на следующей неделе.

"Мы ни от кого ничего не скрываем. Мы не хотим просто допустить оголтелых спекуляций на этой теме. Идёт четкая, тонкая, профессиональная работа, которая шла с момента поручения президента", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

Между тем коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" выступила с резкой критикой действий Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время выпуска двух косаток и белух из "китовой тюрьмы" и выразила недоверие руководству института.

"Выпуск первой партии животных стал полным провалом и показал нежелание и неспособность ВНИРО провести его даже на минимально необходимом уровне. ВНИРО сделал все, чтобы минимизировать шансы двух косаток и шести белух на выживание после выпуска. Коалиция считает, что их теперь может спасти только чудо... В связи с этим коалиция "Свободу косаткам и белухам" выражает недоверие руководству ВНИРО и будет добиваться его отставки", - говорится в заявлении коалиции.

Зоозащитники выступили с требованием к Минприроды России приступить к составлению "разумного и щадящего для животных" плана выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух на основе уже предоставленных рекомендаций сообщества ученых, включая команду французского океанолога Жана-Мишеля Кусто, с привлечением ведущих российских экспертов академической науки и общественных организаций.

Со своей стороны директор ВНИРО Кирилл Колончин заявил, что операция по выпуску животных была проведена "на высоком уровне".

В свою очередь Жан-Мишель Кусто ранее обратился к властям РФ с просьбой подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску млекопитающих.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.06.19 13:48
Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"
.
  28.06.19 13:42
Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ
.
  28.06.19 13:32
Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году
.
  28.06.19 13:17
В аппарате бизнес-омбудсмена изучают обращение основателя "Рольфа"
.
  28.06.19 11:37
ФСИН: безопасность Уилана в СИЗО полностью обеспечена
.
  28.06.19 11:31
Кокорин и Мамаев будут находиться в одной колонии - замдиректора ФСИН
.
  28.06.19 11:17
Хохловскую площадь в центре Москвы закрыли на "дополнительный ремонт"
.
  28.06.19 10:49
"Дело Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек
.
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket