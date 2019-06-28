Глава Росрыболовства сообщил о нормальном состоянии выпущенных в море косаток и белух

28.06.19 13:53

Фото с сайта ВНИРО

28 июня. Interfax-Russia.ru - Выпущенные в четверг в море косатки и белухи находятся в нормальном состоянии, заявил замминистра сельского хозяйства - Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Косатки уже ушли на 140 км от места выпуска, белухи тоже. Они находятся в нормальном состоянии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Комментируя претензии зоозащитников, Шестаков отметил, что в этом важном деле у ведомства было много советчиков, но не тех, кто был готов взять ответственность на себя.

"Очень много советчиков в этом вопросе. Кого ни спроси, все знают, как выпускать, как следить. Но никто не хочет взять на себя ответственность. К сожалению, ни команда Кусто, ни Гринпис, ни экологическая вахта Сахалина. Все хотят советовать", - заявил глава Рыболовства.

По его мнению, "многие советы были ни на чем не основаны".

"Кто-то говорит, что надо было везти касаток и белух морским путём. Но он не знает, что нельзя везти этих животных морем, потому что в случае шторма они могут погибнуть. Надо очень внимательно делить специалистов, которые этим занимаются, "специалистов", которые только советуют", - заявил Шестаков.

По его словам, специалисты Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанологии (ВНИРО) и компании-отловщики занимаются этими вопросами профессионально.

"Они профессионально понимают, как это делается, и делали это уже не один раз. Поэтому говорить о том, что мы не допустили специалистов - неправильно. Мы не допустили советчиков и взяли ответственность на себя", - подчеркнул Шестаков.

К тому же, добавил он, "допускать к выпуску всех оголтелых и не оголтелых желающих - это очень вредно для самих млекопитающих". "Они должны были находиться вместе со специалистами, которые работали с ними в центре адаптации", - пояснил он.

Касаясь того, что перед выпуском в море у млекопитающих не было периода реадаптации, Шестаков заявил, что специалисты на месте приняли решение, исходя из сложившейся ситуации. "Если специалисты видят, что животные готовы идти непосредственно в море, то зачем их мучить и держать?" - сказал он.

Глава Рыболовства сообщил, что более подробная информация о выпуске млекопитающих будет предоставлена на пресс-конференции ВНИРО на следующей неделе.

"Мы ни от кого ничего не скрываем. Мы не хотим просто допустить оголтелых спекуляций на этой теме. Идёт четкая, тонкая, профессиональная работа, которая шла с момента поручения президента", - сказал он.

Как сообщалось, в четверг ученые выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух, которых ранее содержали в бухте Средняя в Приморском крае, названной "китовой тюрьмой". Перед этим двух косаток и шесть белух автомобилями доставили в Хабаровск, где контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края.

Между тем коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" выступила с резкой критикой действий Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время выпуска двух косаток и белух из "китовой тюрьмы" и выразила недоверие руководству института.

"Выпуск первой партии животных стал полным провалом и показал нежелание и неспособность ВНИРО провести его даже на минимально необходимом уровне. ВНИРО сделал все, чтобы минимизировать шансы двух косаток и шести белух на выживание после выпуска. Коалиция считает, что их теперь может спасти только чудо... В связи с этим коалиция "Свободу косаткам и белухам" выражает недоверие руководству ВНИРО и будет добиваться его отставки", - говорится в заявлении коалиции.

Зоозащитники выступили с требованием к Минприроды России приступить к составлению "разумного и щадящего для животных" плана выпуска оставшихся в "китовой тюрьме" косаток и белух на основе уже предоставленных рекомендаций сообщества ученых, включая команду французского океанолога Жана-Мишеля Кусто, с привлечением ведущих российских экспертов академической науки и общественных организаций.

Со своей стороны директор ВНИРО Кирилл Колончин заявил, что операция по выпуску животных была проведена "на высоком уровне".

В свою очередь Жан-Мишель Кусто ранее обратился к властям РФ с просьбой подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску млекопитающих.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.