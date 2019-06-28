Володин: новый аэропорт Саратова будет открыт 20 августа

28.06.19 14:06

© РИА Новости. Владимир Федоренко

28 июня. Interfax-Russia.ru - Новый аэропортовый комплекс "Гагарин" в Саратове" будет открыт 20 августа, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на своей странице в Instagram.

"Только что стало известно, что аэропорт "Гагарин" откроется 20 августа. Об этом заявили участники закрытого совещания, которые в эти минуты проходит в аэропорту, в Сабуровке", - написал Володин.

По его данным, первый технический рейс состоится 18 августа.

"Планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт, оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин", - сообщил Володин со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Обслуживание международных рейсов начнется одновременно с запуском аэропорта, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что новый аэропорт "Гагарин" планируется открыть в августе 2019 года. Терминал нового авиаузла строит холдинг "Аэропорты регионов", параллельно государство обеспечивает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.

Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.