Медведев направил главу МЧС в пострадавшую от паводка Иркутскую область

28.06.19 14:10

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

28 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заслушал по телефону доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко о ситуации в регионе после прохождения дождевого паводка и подтопления ряда населенных пунктов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

По последней информации, в 20 населенных пунктах трех районов Иркутской области - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского - из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены 2,39 тыс. жилых домов с населением около 6 тыс. человек, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения, в этих районах введен режим ЧС.

"По поручению председателя правительства Евгений Зиничев вылетает на место, чтобы оценить масштаб ущерба и организовать работу по оказанию помощи пострадавшим в результате наводнения. Главе МЧС и губернатору Приангарья поручено подготовить предложения по оказанию поддержки на федеральном уровне и по линии МЧС, и по линии Минздрава", - сказал Осипов.

По последним данным, в результате паводка погибла семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации. Кроме того, из-за подъема воды в реке Уда временно закрыто движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области для всех видов автотранспорта.