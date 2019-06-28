Глава Адыгеи призвал руководителей муниципалитетов и ведомств лично заниматься вопросами охраны труда

28.06.19 14:22

© РИА Новости. Алексей Никольский

28 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил руководителям отраслевых ведомств и главам муниципальных образований взять на личный контроль ситуацию с охраной труда и лично разбираться в каждом случае производственного травматизма с тяжелыми последствиями, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

"На каждое такое происшествие должны выезжать отраслевые министры, главы муниципалитетов. Необходимо изучать причины и предпосылки произошедшего, принимать меры к предотвращению подобных случаев", - сказал М.Кумпилов.

Глава республики потребовал наладить взаимодействие министерства с трудинспекцией и работать с каждым предприятием.

По данным министерства труда и социального развития Адыгеи, на протяжении нескольких лет республика входит в двадцатку регионов-лидеров по организации охраны труда. На начало года 19,3% работников региона заняты на вредных производствах, что вдвое ниже среднероссийского уровня и в 1,7 раз ниже среднего по ЮФО.

В 2018 году в регионе зафиксировано 55 случаев производственного травматизма. При этом отмечено три случая смерти людей - все они связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

Для снижения производственного травматизма в 2018 году более 1 тыс. руководителей и сотрудников, ответственных за охрану труда, прошли обучение. Ведомства провели более 600 проверок, выявили около 800 нарушений, сумма штрафов составила 7,8 млн рублей.