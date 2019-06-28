Туристическое эмбарго: временно прекращаются авиаперевозки из России в Грузию
  
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
   
Без санкций: России вернули полномочия в ПАСЕ в полном объеме
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
28.06.19 14:25

Более 140 млн руб. направит Курганская область на лесовосстановление

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 июня. Interfax-Russia.ru - Курганская область до 2022 года направит более 140 млн рублей на финансирование искусственного и естественного лесовосстановления и снижения ущерба от лесных пожаров.

"Предполагаемый объем финансирования регионального проекта "Сохранение лесов" с 2019 по 2021 годы составляет 140,5 млн рублей, в том числе в 2019 году - 47,3 млн рублей", - сообщил в пятницу на совещании по нацпроекту "Экология" первый заместитель губернатора, директор департамента промышленности, транспорта и энергетики региона Андрей Саносян.

По его словам, закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники в рамках проекта осуществляется ГБУ "Курганский лесопожарный центр". На 2019 год запланировано приобретение 68 единиц техники и оборудования на общею сумму почти 40,6 млн рублей.

"В соответствии с заключенными контрактами ожидаемые сроки поставки - июнь-июль 2019 года", - сказал Саносян.

Как сообщалось, в текущем году из-за жаркой, сухой и ветреной погоды в мае обострилась ситуация с лесными пожарами. Так, с 4 по 24 мая был введен первый запрет на посещение гражданами лесов, однако уже 28 мая до 14 июня он был введен повторно.

С начала мая из-за пожаров режим ЧС действовал в шести муниципальных образованиях региона, в одном из них возникла угроза перехода огня на село, жители были эвакуированы, лишь через 3 дня им разрешили вернуться в свои дома.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.06.19 13:48
Затопило дорогу к аэропорту "Шереметьево"
.
  28.06.19 13:42
Туроператор New Travelers уходит с рынка без долгов - РСТ
.
  28.06.19 13:32
Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году
.
  28.06.19 13:17
В аппарате бизнес-омбудсмена изучают обращение основателя "Рольфа"
.
  28.06.19 11:37
ФСИН: безопасность Уилана в СИЗО полностью обеспечена
.
  28.06.19 11:31
Кокорин и Мамаев будут находиться в одной колонии - замдиректора ФСИН
.
  28.06.19 11:17
Хохловскую площадь в центре Москвы закрыли на "дополнительный ремонт"
.
  28.06.19 10:49
"Дело Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек
.
  27.06.19 14:36
Связанная с "Натали Турс" компания New Travelers прекращает деятельность
.
  27.06.19 14:12
Зарегистрированы первые пять кандидатов в депутаты Мосгордумы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket