Более 140 млн руб. направит Курганская область на лесовосстановление

28.06.19 14:25

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 июня. Interfax-Russia.ru - Курганская область до 2022 года направит более 140 млн рублей на финансирование искусственного и естественного лесовосстановления и снижения ущерба от лесных пожаров.

"Предполагаемый объем финансирования регионального проекта "Сохранение лесов" с 2019 по 2021 годы составляет 140,5 млн рублей, в том числе в 2019 году - 47,3 млн рублей", - сообщил в пятницу на совещании по нацпроекту "Экология" первый заместитель губернатора, директор департамента промышленности, транспорта и энергетики региона Андрей Саносян.

По его словам, закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники в рамках проекта осуществляется ГБУ "Курганский лесопожарный центр". На 2019 год запланировано приобретение 68 единиц техники и оборудования на общею сумму почти 40,6 млн рублей.

"В соответствии с заключенными контрактами ожидаемые сроки поставки - июнь-июль 2019 года", - сказал Саносян.

Как сообщалось, в текущем году из-за жаркой, сухой и ветреной погоды в мае обострилась ситуация с лесными пожарами. Так, с 4 по 24 мая был введен первый запрет на посещение гражданами лесов, однако уже 28 мая до 14 июня он был введен повторно.

С начала мая из-за пожаров режим ЧС действовал в шести муниципальных образованиях региона, в одном из них возникла угроза перехода огня на село, жители были эвакуированы, лишь через 3 дня им разрешили вернуться в свои дома.