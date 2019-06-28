Пожар на Горьковском автозаводе полностью ликвидирован

28.06.19 14:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

28 июня. Interfax-Russia.ru - Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном ГУ МЧС РФ.

"В 13:46 пожар был полностью ликвидирован", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба Горьковского автозавода сообщает, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания.

"Предварительная причина возгорания, произошедшего 28 июня в литейном цехе N 8 Горьковского автозавода, - короткое замыкание в резервной конденсаторной установке. Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха".

Создана специальная техническая комиссия для выяснения точных причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 12:23 мск в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании в медно-литейном цехе предприятия.

Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по повышенному рангу, эвакуация была проведена до их прибытия.

В 12:50 пожар был локализован, в 13:02 - ликвидировано открытое горение.