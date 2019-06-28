Евкуров перед уходом из соцсетей поблагодарил бывших коллег в Инстаграме

28.06.19 14:39

© РИА Новости. Пресс-служба главы Республики Ингушетия

28 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил глав регионов Северо-Кавказского федерального округа, аппарат полпреда и министерств по делам Северного Кавказа за совместную работу и поддержку республики.

"Выражаю искреннюю благодарность и уважение всем коллегам, особенно главам регионов СКФО за совместную и плодотворную работу!" - написал Евкуров в своем Инстаграме.

Ранее при прощании с подчиненными Евкуров обещал с 28 июня покинуть соцсети.

24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике в конце 2018 года после подписания соглашения о границах с Чеченской республикой.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке. После встречи Путин назначил Махмуда-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.