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28.06.19 14:39
Евкуров перед уходом из соцсетей поблагодарил бывших коллег в Инстаграме
"Выражаю искреннюю благодарность и уважение всем коллегам, особенно главам регионов СКФО за совместную и плодотворную работу!" - написал Евкуров в своем Инстаграме.
Ранее при прощании с подчиненными Евкуров обещал с 28 июня покинуть соцсети.
24 июня Евкуров объявил о решении досрочно уйти в отставку после 12 лет руководства регионом. Он отметил, что это не связано с протестным движением в республике в конце 2018 года после подписания соглашения о границах с Чеченской республикой.
В минувшую среду президент РФ Владимир Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке. После встречи Путин назначил Махмуда-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии.
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